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Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво смятат студентите по актуалните теми ?

Младите хора споделят трудностите си с поскъпването на живота, очакванията си за политическа промяна и готовността за нови протести

Високите цени, трудностите пред младите хора и недоволството от политическата обстановка в България. Това са част от темите, по които екипът на ТАРАЛЕЖ потърси мнението на студенти в София.

Повечето от анкетираните определят поскъпването на живота като сериозен проблем, особено на фона на доходите в страната. Част от тях смятат, че цените са неоправдано завишени, докато други посочват, че България постепенно се доближава до ценовите равнища в останалите европейски държави.

"Аз съм студент и е доста трудно да се издържа в момента", споделя един от участниците.

Анкетата засегна и президентските избори. Част от младите хора заявиха, че са гласували с надежда за промяна, а други признаха, че не са успели да упражнят правото си на глас.

Не липсваха и критики към управляващите, както и призиви за нови граждански протести.

"Надявам се народът отново да се вдигне, да се събере, да бъде единодушен и в крайна сметка да се промени нещо", заяви един от анкетираните.

Има ли надежда за промяна, как се справят студентите с растящите разходи и готови ли са младите хора отново да излязат на улицата?

Повече вижте във видеото! 

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