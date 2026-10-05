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Външните министри на България и Нидерландия обсъдиха сигурността в Черно море

Външните министри на България и Нидерландия обсъдиха сигурността в Черно море
МВнР

Те са обсъдили и проблемите, свързани с войните в Украйна и Близкия изток

Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди днес с нидерландския си колега Том Берендсен разширяването на двустранното сътрудничество, задълбочаване на политическия диалог, сигурността в Черно море.

Министър Петрова е на официално посещение в Нидерландия.

Една от темите на разговора е била бюджетът на Европейския съюз.

"Основният начин, по който трябва да намерим общи решения", е да водим диалог", посочи Петрова, цитирана от БТА.

Страните са обсъдили и проблемите, свързани с войните в Украйна и Близкия изток.

Нидерландия е една от страните, която оказва изключително голяма помощ на Киев, припомни българският министър.

Двамата министри са говорили за ролята на дипломацията и до каква степен тя до сега не е използвана достатъчно.

Смятаме, че е крайно време Европа да има по-активна роля. Съгласихме се и двете страни, че това е ключово“, посочи министър Петрова.

Двамата са обсъдили и двустранни въпроси. Министърът припомни, че България с идването на новото правителство поставя на преден план фокуса върху икономика не само с традиционни индустрии, а и на такива с висока добавена стойност и високи технологии.  

Там са места, където можем да намерим много пресечни точки с Нидерландия“, посочи министър Петрова, като допълни, че Нидерландия е ключов фактор в международното производство на чипове.

Има много възможности за продължаващи нидерландски инвестиции във България“, каза още министър Петрова.

Двамата министри са обсъдили сигурността в Черно море. 

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