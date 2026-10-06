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Илияна Йотова ще се запознае с реставрацията на хълма Трапезица

Илияна Йотова ще се запознае с реставрацията на хълма Трапезица
БТА

Събитието се организира от Националния археологически институт с музей при БАН

Президентът Илияна Йотова ще се запознае с резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на историческите останки на хълма Трапезица във Велико Търново, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Официалното представяне на резултатите от дългогодишната работа на археолози, архитекти и реставратори ще започне в 11:00 часа. Проектът за реставрация на хълма Трапезица е започнал преди 20 години, отбелязаха от прессекретариата. 

Президентът ще бъде гост на представянето по покана на председателя на Българската академия на науките чл.-кор. проф. Евелина Славчева и директора на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов.

Събитието се организира от Националния археологически институт с музей при БАН със съдействието на Българската академия на науките и Община Велико Търново.

В края на 2024 г. Община Велико Търново получи одобрение за проект, свързан с реставрационните дейности на Трапезица, с финансиране от Министерството на културата в размер на 300 000 лева.

При археологическите проучвания на крепостта през 2024 г. бяха открити останки в древни гробове, сред които и детски, близо 500 монети и сребърна обеца с перли.

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