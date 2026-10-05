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Йотова: Технологичният суверeнитет трябва да е приоритет за България

Йотова: Технологичният суверeнитет трябва да е приоритет за България
БТА

България трябва да е много активна част в този процес, изтъкна президентът

Технологичният суверенитет трябва да бъде приоритет за България като страна, която е част от Европейския съюз. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри официално международния Черноморски технологичен форум във Варна.

Йотова посочи, че технологичният суверенитет не означава Европа да се изолира от света, а самата тя да създава и защитава критични технологии, от които зависи икономиката и сигурността ѝ, както и да има собствени знания и възможности да избира своите партньорства, предава БТА.

България трябва да е много активна част в този процес, изтъкна президентът.

Тя акцентира и върху влиянието на технологичния напредък върху човешкия живот и здраве, особено в сферата на медицината. 

"Варна има потенциала да се превърне в един от големите технологични и индустриални центрове на България", каза още Йотова. 

Според нея важна роля за това трябва да имат университетите в града, които да бъдат още по-силно профилирани в технологичните направления и да дават на студентите достъп до най-новите научни знания и постижения.

Йотова прогнозира, че през следващите години през региона ще преминават и значими инфраструктурни проекти, свързани с електроенергетиката и газа. 

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