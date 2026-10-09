Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

Осем години затвор при първоначален строг режим получи 25-годишен мъж за опит за убийство в Стара Загора. Престъплението е извършено след конфликт, при който подсъдимият първо нападнал бившата си партньорка, въпреки че срещу него имало издадена съдебна заповед за защита от домашно насилие.

Присъдата е постановена от Окръжния съд в Стара Загора, съобщиха от съдебната институция.

Случаят е от 12 юли 2024 година, когато мъжът с инициали М. Ц. посетил жилището на жената, с която преди това живеел на семейни начала и имал дете.

Двамата вече били разделени, а заради предходни обстоятелства била издадена заповед за защита, която забранявала на мъжа да доближава бившата си партньорка на определено разстояние.

При посещението си той разбрал, че жената поддържа приятелски отношения с друг мъж. Последвала агресивна реакция, при която подсъдимият ѝ нанесъл удари по тялото, установил съдът.

След това 25-годишният напуснал жилището, но пред блока срещнал мъжа, с когото бившата му партньорка поддържала отношения.

Между двамата възникнал скандал, който прераснал във физическо нападение. Подсъдимият извадил нож и пробол пострадалия в гърдите.

Според съдебния състав действията му представляват опит за умишлено убийство, като престъплението останало недовършено по причини, независещи от извършителя.

За извършеното деяние Окръжният съд е наложил наказание осем години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Присъдата не е окончателна. Тя е обжалвана и предстои случаят да бъде разгледан от Апелативния съд в Пловдив.