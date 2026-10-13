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ДПС иска трима министри да отговарят за схемата с мантинелите

ДПС иска трима министри да отговарят за схемата с мантинелите

От ДПС питат дали има политически чадър от МВР

Истината за схемата с мантинелите, порочните връзки и корупционни практики, както и разкрития за това дали е осигуряван политически чадър над обвързаните в корупционните схеми иска да бъде разкрита ДПС. Това съобщават от пресцентъра на партията.

 

"Затова ПГ на ДПС внесе предложение НС да изслуша вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно скандалните разкрития и съмненията за корупция при обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели, както и порочната методика на индексация по договори за обществени поръчки с индекси, надхвърлящи 160% от стойността на договора, и за оказания натиск за монтиране на мантинели без договор, поръчка и без необходимите сертификати от министъра на регионалното развитие и благоустройството Шишков върху изпълнителния директор на "Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев и последвалата му оставка".

"Министър Демерджиев е призован да отговори на следните въпроси: Дали е извършена проверка на честите посещения на един от съветниците на министър-председателя Румен Радев в Ловното стопанство край Девин, както и в хотелите, собственост на Николай Иванов, известен публично с прякора "Ники Мантинелата“, собственик и на фирмата "Юпитер 05“ АД, който е един от монополистите, чиито фирми са договаряли поръчки за над 900 млн. лева или е задействан “политически чадър", под който са прикрити деянията на властимащите и близките до тях фирми", отбелязват от ДПС.

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