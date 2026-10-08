МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

Българският външен министър Велислава Петрова обяви готовност да извика руския посланик Елеонора Митрофанова, в случай че се открият доказателства за руска следа при нападението срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„Ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ще се случи“, потвърди дипломат номер едно пред представители на медиите.

Припомняме, че по време на тежкия инцидент единият плавателен съд потъна бързо, а другият бе обхванат от пламъци. Вчера шефът на дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“ Румен Николов съобщи, че издирвателната операция е официално прекратена, тъй като няма открити оцелели моряци от потъналия съд.

„Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят“, поясни Петрова пред БТА.

Запитана дали София е влязла в контакт с Киев, министърът уточни, че докато не се установи реалният извършител, диалогът се води предимно на ниво служби за сигурност и министерства на отбраната. Екипите в България си сътрудничат активно с украинските си колеги, както и с румънските власти, в търсене на информация. Нашата страна обаче все още не е потвърдила официално тезата за руско участие.