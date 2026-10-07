Руското посолство: Атакуваните кораби в Черно море не са били сред целите на Русия

Корабите ALFA WATAN и ABLE, които бяха атакувани с дронове в Черно море, не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили през нощта на 6 октомври. Това заявиха от посолството на Русия в София пред bTV.

От дипломатическата мисия посочват, че на този етап не може да се определи произходът на дроновете, използвани при атаката.

„Изхождаме от това, че за да се определи „националността“ на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването“, заявяват от руското посолство.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски също отрече украинските сили да са извършвали операции в района на българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Той изрази съболезнования на близките на загиналите и ранените моряци и съобщи, че Украйна работи за събирането на информация и изясняването на обстоятелствата около атаката срещу гражданските плавателни съдове.

„Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, заяви Зеленски.