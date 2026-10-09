Автобус, превозващ ученици на екскурзия, се запали в Чехия

Автобус, превозващ ученици от гимназия в сръбския град Суботица на абитуриентска екскурзия до Прага, се запали в четвъртък сутринта.

Информацията беше съобщена от Съюза на учениците от гимназията в Сърбия. При инцидента няма пострадали, тъй като младежите по това време са били в хотела.

От организацията предупреждават, че случилото се повдига сериозни въпроси за сигурността на учениците по време на организирани пътувания. По думите им ситуацията е можела да има много по-тежки последици, ако групата беше потеглила от хотела около половин час по-рано и учениците вече се намираха в автобуса.

Към момента няма официално заключение за причината за пожара и не може да се направи обоснован извод за евентуална отговорност. От Съюза настояват за незабавна проверка, която да установи обстоятелствата около инцидента и дали са били спазени всички изисквания за безопасност.

Допълнително недоволство предизвика информацията, че учителите са призовали учениците да не създават паника, като според съобщенията това е включвало и въздържане от информиране на родителите и публикуване на подробности в социалните мрежи.

„Обстоятелствата и причините за подобно действие изискват допълнително изясняване, предвид важността на навременната и прозрачна информация на родителите относно безопасността на учениците на екскурзията“, заявиха от организацията.

Междувременно е бил осигурен заместващ автобус, с който учениците да продължат пътуването си към чешката столица.