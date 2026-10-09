Новини
Търси
Подкаст
Свят

Автобус, превозващ ученици на екскурзия, се запали в Чехия

Автобус, превозващ ученици на екскурзия, се запали в Чехия

При инцидента няма пострадали

Автобус, превозващ ученици от гимназия в сръбския град Суботица на абитуриентска екскурзия до Прага, се запали в четвъртък сутринта. 

Информацията беше съобщена от Съюза на учениците от гимназията в Сърбия. При инцидента няма пострадали, тъй като младежите по това време са били в хотела.

От организацията предупреждават, че случилото се повдига сериозни въпроси за сигурността на учениците по време на организирани пътувания. По думите им ситуацията е можела да има много по-тежки последици, ако групата беше потеглила от хотела около половин час по-рано и учениците вече се намираха в автобуса.

Към момента няма официално заключение за причината за пожара и не може да се направи обоснован извод за евентуална отговорност. От Съюза настояват за незабавна проверка, която да установи обстоятелствата около инцидента и дали са били спазени всички изисквания за безопасност.

Допълнително недоволство предизвика информацията, че учителите са призовали учениците да не създават паника, като според съобщенията това е включвало и въздържане от информиране на родителите и публикуване на подробности в социалните мрежи.

„Обстоятелствата и причините за подобно действие изискват допълнително изясняване, предвид важността на навременната и прозрачна информация на родителите относно безопасността на учениците на екскурзията“, заявиха от организацията.

Междувременно е бил осигурен заместващ автобус, с който учениците да продължат пътуването си към чешката столица.

 
 
 

Още по темата

Национален траур в Нигерия след 25 жертви при самолетна катастрофа

Национален траур в Нигерия след 25 жертви при самолетна катастрофа

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа