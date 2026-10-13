Нови ограничения по Дунав мост при Русе за две седмици

В следващите две седмици движението по Дунав мост при Русе ще бъде временно ограничавано заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Ограничението ще важи в дните от понеделник до четвъртък, като в 320-метров участък автомобилите ще преминават двупосочно само в една лента. В петък, събота и неделя ремонтни дейности няма да се извършват.

Работата е част от основния ремонт на съоръжението. Обновяването на платната за движение приключи през юни и трафикът беше възстановен, но дейностите по долната конструкция продължиха.

Монтажът на новите водоотвеждащи съоръжения ще бъде извършен на два етапа.

Първият започва в 9:00 часа на 19 октомври и ще продължи до 17:00 часа на 22 октомври. Тогава ще бъде затворена дясната лента, а автомобилите ще преминават двупосочно в лявата. Движението ще се пропуска на интервали от 20 минути във всяка посока и ще се регулира от сигналисти.

Вторият етап е предвиден от 9:00 часа на 26 октомври до 17:00 часа на 29 октомври. Тогава ще бъде ограничено движението в лявата лента, а трафикът ще се осъществява двупосочно в дясната при същия режим на пропускане.

От АПИ уточняват, че при неблагоприятни метеорологични условия графикът може да бъде променен.

Крайният срок за завършване на основния ремонт на Дунав мост е 3 декември.