Представители на ЕК пристигат в София за обсъждане бюджета за 2027
До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК
Представители на ЕК пристигат в България за обсъждане на параментрите на бюджет 2027 г.
В неделя в ефира на БНТ финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит.
Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3 на сто.
До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК. А до края на месеца проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание.