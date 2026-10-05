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Представители на ЕК пристигат в София за обсъждане бюджета за 2027

Представители на ЕК пристигат в София за обсъждане бюджета за 2027
Снимка: БТА

До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК

Представители на ЕК пристигат в България за обсъждане на параментрите на бюджет 2027 г.

В неделя в ефира на БНТ финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит.

Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3 на сто.

До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК. А до края на месеца проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание.

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