Представители на ЕК пристигат в София за обсъждане бюджета за 2027

Представители на ЕК пристигат в България за обсъждане на параментрите на бюджет 2027 г.

В неделя в ефира на БНТ финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит.