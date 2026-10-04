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Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия
БТА

В рамките на визитата си в Хага тя ще проведе среща с нидерландския си колега — министъра на външните работи Том Берендсен

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в Кралство Нидерландия на 5 октомври, информират от Министерството на външните работи.

В рамките на визитата си в Хага тя ще проведе среща с нидерландския си колега — министъра на външните работи Том Берендсен.

Програмата на българския първи дипломат включва и среща с генералния секретар на Постоянния арбитражен съд д-р Марчин Чепелак. По време на това събитие министър Петрова ще връчи от името на страната ни ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна. Дарението ще стане част от колекцията на Двореца на мира, където се помещава арбитражният съд, дефиниран като най-стария и най-активен международен съд. От МВнР подчертават, че този акт е символ на последователния ангажимент на България към международното право и мирното уреждане на спорове.

В рамките на визитата си министър Петрова ще посети и Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“, за да обсъди теми, свързани с дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността.

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