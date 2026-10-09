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Неидентифициран снаряд удари плавателен съд край бреговете на ОАЕ

Неидентифициран снаряд удари плавателен съд край бреговете на ОАЕ
Снимка: AP/БТА

Пожарът на борда е потушен, а властите разследват инцидента в Персийския залив

Плавателен съд е бил ударен от неидентифициран снаряд на около 24 км западно от брега на Обединените арабски емирства, в района на Джазира ал Хамра. За инцидента съобщи Ройтерс, позовавайки се на Британската служба за морски търговски операции (UKMTO).

След удара на борда е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен, съобщава UKMTO, като се позовава на информация от няколко източника.

Към момента няма потвърдени данни за състоянието на екипажа, евентуалните щети по плавателния съд или възможно замърсяване на околната среда в Персийския залив.

Властите в ОАЕ разследват обстоятелствата около инцидента, допълва Ройтерс.

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