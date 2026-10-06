Стефан Ботев: Няма опасност за щангистите след фалита на федерацията

Бившият и все още вписан като президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев обясни защо е внесъл в съда иск за обявяването й в несъстоятелност. Той заяви, че причината за действията му са натрупани задължения от близо половин милион евро, които е заварил на поста.

Ботев обаче увери, че това не представлява опасност за българските щангисти, които ще могат да участват на световното първенство. Друг е въпросът, че нито един от тях не получи пари за подготовка, с изключение на Карлос Насар.

„Аз съм длъжен да го внеса в съда това, защото иначе съм отговорен пред съдебните органи. Забравяте за старите задължения, които заварих. Не са само тези 95 000 евро, за които се пише", каза Стефан Ботев, който загуби изборите от Асен Златев, но последният още не е вписан като президент заради жалба в съда срещу решението.

„Не, това няма никакъв проблем. Не ги засяга, тъй като процедурата е доста дълга, а това зависи от министерството дали ще отнемат лиценза или не. Така че за световното абсолютно няма никакъв проблем за участието", коментира още Ботев.

„За отнемане на лиценза министърът каза, че няма нагласа, така че нещата трябва да се оправят. Асен Златев ми заяви по-рано, че има вариант как да намери финанси за решаване на този проблем, така че да погаси старите задължения и да продължи нормалното функциониране на федерацията", завърши Ботев пред „Нова".