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Националните чествания за 150 години от Шипченската епопея ще бъдат от 16 до 22 август 2027 г.

Националните чествания за 150 години от Шипченската епопея ще бъдат от 16 до 22 август 2027 г.
Снимка: БТА

Ремонтът на Паметника на свободата няма да спре церемониите на връх Шипка, а програмата може да включва военна техника и двудневна историческа възстановка

Националните чествания по повод 150-ата годишнина от Шипченската епопея ще се проведат от 16 до 22 август 2027 г. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Габрово след заседание на Инициативния комитет за подготовката на годишнината, свикано от областния управител Кристина Сидорова.

Организаторите си поставят за цел юбилеят да придобие по-широк национален обхват, да привлече повече посетители на връх Шипка и да насочи общественото внимание към събитията от 1877 г. и подвига на българските опълченци. Участниците в заседанието са потвърдили готовността си да си сътрудничат при изготвянето на програмата.

В подготовката участват представители на областните администрации в Габрово и Стара Загора, Община Габрово, Министерството на отбраната, Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" и други институции от региона.

Директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов е представил работата по изложбени проекти, посветени на българското опълчение и историческото наследство от Руско-турската освободителна война. Той е заявил готовност музеят да си сътрудничи с институциите в Габрово и Казанлък за отбелязването на годишнината.

Ремонтните дейности по Паметника на свободата няма да възпрепятстват провеждането на честванията на връх Шипка. По информация на д-р Ангелов пространството извън оградената строителна площадка ще остане достъпно за официалните церемонии. Организацията им ще бъде съобразена с условията на терена.

Възможностите за участие на Българската армия е представил Радослав Симеонов, главен експерт в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" на Министерството на отбраната. Ръководството на ведомството е одобрило представянето на съвременна сухопътна и авиационна военна техника, както и на въоръжение, използвано от Българската армия. Точното място за демонстрациите все още не е определено и ще зависи от възможностите за разполагане на техниката.

Симеонов е съобщил и за готовността на Национално дружество "Традиция" да организира двудневна историческа възстановка, която да пресъздаде различни епизоди от Шипченските боеве.

По време на заседанието е била подчертана необходимостта юбилейните прояви да бъдат съгласувани с отбелязването на 150 години от боевете при Стара Загора. Областната администрация в Габрово продължава координацията между институциите, ангажирани с подготовката на националното честване.

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