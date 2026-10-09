Националните чествания за 150 години от Шипченската епопея ще бъдат от 16 до 22 август 2027 г.

Националните чествания по повод 150-ата годишнина от Шипченската епопея ще се проведат от 16 до 22 август 2027 г. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Габрово след заседание на Инициативния комитет за подготовката на годишнината, свикано от областния управител Кристина Сидорова.

Организаторите си поставят за цел юбилеят да придобие по-широк национален обхват, да привлече повече посетители на връх Шипка и да насочи общественото внимание към събитията от 1877 г. и подвига на българските опълченци. Участниците в заседанието са потвърдили готовността си да си сътрудничат при изготвянето на програмата.

В подготовката участват представители на областните администрации в Габрово и Стара Загора, Община Габрово, Министерството на отбраната, Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" и други институции от региона.

Директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов е представил работата по изложбени проекти, посветени на българското опълчение и историческото наследство от Руско-турската освободителна война. Той е заявил готовност музеят да си сътрудничи с институциите в Габрово и Казанлък за отбелязването на годишнината.

Ремонтните дейности по Паметника на свободата няма да възпрепятстват провеждането на честванията на връх Шипка. По информация на д-р Ангелов пространството извън оградената строителна площадка ще остане достъпно за официалните церемонии. Организацията им ще бъде съобразена с условията на терена.

Възможностите за участие на Българската армия е представил Радослав Симеонов, главен експерт в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" на Министерството на отбраната. Ръководството на ведомството е одобрило представянето на съвременна сухопътна и авиационна военна техника, както и на въоръжение, използвано от Българската армия. Точното място за демонстрациите все още не е определено и ще зависи от възможностите за разполагане на техниката.

Симеонов е съобщил и за готовността на Национално дружество "Традиция" да организира двудневна историческа възстановка, която да пресъздаде различни епизоди от Шипченските боеве.

По време на заседанието е била подчертана необходимостта юбилейните прояви да бъдат съгласувани с отбелязването на 150 години от боевете при Стара Загора. Областната администрация в Габрово продължава координацията между институциите, ангажирани с подготовката на националното честване.