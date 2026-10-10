Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Британският премиер Анди Бърнам и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили в телефонен разговор засилването на натиска върху Русия.

Двамата са се договорили да проведат и лична среща през следващите дни, съобщи говорител на „Даунинг стрийт“, цитиран от Ройтерс.

Лондон потвърди намерението си да продължи да затяга санкциите срещу Москва и да предприема допълнителни действия за ограничаване на руските военни възможности.

Разговорът се състоя на фона на руската атака срещу украинския град Запорожие, при която по предоставената информация са загинали 20 души, сред които три деца.