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Смъртен случай в Пазарджик: Грейдер затисна възрастна пешеходка

Смъртен случай в Пазарджик: Грейдер затисна възрастна пешеходка
БТА

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности в квартал "Ябълките", а прокуратурата разследва обстоятелствата

Възрастна жена е загинала, след като е била затисната от строителна машина по време на ремонт на улица в Пазарджик. За трагичния инцидент съобщиха от полицията.

Произшествието е станало в квартал "Ябълките", където са се извършвали ремонтни дейности. По първоначална информация пешеходката е била затисната от грейдер - тежка строителна машина, използвана за подравняване на терени и пътни настилки.

Вследствие на инцидента жената е починала.

Случаят се разследва под надзора на прокуратурата, като предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства, довели до трагедията.

Към момента от полицията не предоставят допълнителна информация за самоличността и възрастта на загиналата, както и за начина, по който е настъпил инцидентът.

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