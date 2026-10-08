Смъртен случай в Пазарджик: Грейдер затисна възрастна пешеходка
Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности в квартал "Ябълките", а прокуратурата разследва обстоятелствата
Възрастна жена е загинала, след като е била затисната от строителна машина по време на ремонт на улица в Пазарджик. За трагичния инцидент съобщиха от полицията.
Произшествието е станало в квартал "Ябълките", където са се извършвали ремонтни дейности. По първоначална информация пешеходката е била затисната от грейдер - тежка строителна машина, използвана за подравняване на терени и пътни настилки.
Вследствие на инцидента жената е починала.
Случаят се разследва под надзора на прокуратурата, като предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства, довели до трагедията.
Към момента от полицията не предоставят допълнителна информация за самоличността и възрастта на загиналата, както и за начина, по който е настъпил инцидентът.