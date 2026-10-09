Стилиян Петров: Футболът ни страда от плевели, от години те задушават хубавата трева
Щом системата се пропука, дежурните защитници на статуквото веднага излизат да пазят БФС, написа легендата
Легендата на българския футбол Стилиян Петров отправи остра атака към ръководството на БФС и футболния агент Лъчезар Танев. Стенли публикува клип, в който Танев обвинява миналото ръководство на Футболния съюз. Петров пише, че не националите са виновни за текущото положение, а управниците.
„Националният отбор отново е под натиск. Но не заради футболистите. Футболът ни страда от плевели! От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте. Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: защо всичко това се казва чак сега? И най-важното - няма ли след още 15 години отново да чуем същите обяснения, и то отново в защита на статуквото?", пита Петров.
„Да, паднахме от Люксембург. Паднахме и от Исландия. Равенство с Естония, победа над скромния отбор на Люксембург! Да, в момента боли. Но кое момче да виним? Тези момчета играят в не толкова привлекателни първенства и отбори. А едни и същи футболни ръководители и коментатори ни обясняват, че толкова си могат или че няма други. Казват ни и че градим отбор за следващите квалификации - любимото ни клише. Имаме и ново: плевелите щели да ги разкарат (интересно)?
Футболистите са последната брънка. Продуктът на системата!
И точно затова е гнусно! Щом системата се пропука, дежурните защитници на статуквото веднага излизат да пазят БФС, а оставят цялата помия да се излее върху момчетата на терена. Оставете футболистите на мира! Те играят колкото им позволява блатото, в което ги отгледахте. Каквото почукало, такова откликнало. Проблемът не е на терена. Българи, юнаци!”