Изгонен от България за шпионаж руски дипломат получи назначение в Сърбия

Руският дипломат Александър Красий, който през 2021 г. беше обявен за персона нон грата и принудително експулсиран от България, е възстановил дипломатическата си кариера на Балканите, оперирайки в Сърбия. В момента той изпълнява длъжността помощник на военния аташе в руското посолство в Белград. Журналистическо разследване на Радио Свободна Европа обаче извади наяве данни от изтекли руски информационни масиви, които свързват името му с руското военно разузнаване ГРУ.

Хронологията на събитията показва, че подполковник Красий пристига у нас в началото на 2021 г. като помощник на военния аташе. В края на април същата година, на фона на разследване на родните органи за взривове в оръжейни складове и фабрики с подозрения за руска съпричастност, Министерството на вътрешните работи и дипломатическото ни ведомство го принуждават да напусне пределите на страната.

Малко след изгонването си, Красий започва да се появява на публични военни събития в Белград, но официалното му легитимиране в сръбския дипломатически списък се случва едва през настоящата 2026 г. През пролетта той е засечен от репортери на прояви като шествието „Безсмъртният полк“ и военни церемонии. Така служителят, чието присъствие беше нежелано в София, днес заема идентичен пост в непосредствена близост до българската граница.

Въпреки разкритията за контакти с ГРУ, разследването изрично уточнява, че липсват съдебни присъди срещу него за шпионаж или неоспорими доказателства за персонално участие в саботажите на българска територия. До момента нито българската прокуратура, нито институциите в Сърбия и руската мисия в Белград са предоставили официален коментар по казуса.