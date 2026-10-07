Започна Консултативният съвет за национална сигурност

Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова.

Заседанието е посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България на фона на войната в Украйна.

В 13 ч. на „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност.

Преди началото на разговорите участниците се подредиха за традиционната протоколна снимка, а след това влязоха в залата за заседанието, което е закрито за медиите.

КСНС бе свикан след атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море вчера. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

КСНС се ръководи от държавния глава. В него участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната, както и по един представител от всяка парламентарна група.