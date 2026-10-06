Партиите поискаха КСНС и изслушване на кабинета след ударите по корабите в Черно море

След атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море политическите сили в парламента поискаха различни мерки - от спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) и изслушване на премиера и ресорните министри до прекратяване на износа на оръжие за Украйна.

По-рано през деня премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради инцидента, а президентът Илияна Йотова отмени планираното си посещение във Велико Търново.

По-късно президентската институция обяви, че Йотова свиква заседание на КСНС на 7 октомври от 13:00 часа заради ситуацията със сигурността.

От ГЕРБ обявиха, че ще поискат в парламента да бъдат изслушани премиерът и ресорните министри за инцидента с двата кораба, като настояха и за свикване на КСНС.

Депутатите Христо Гаджев и Даниел Митов поставиха въпроса за липсата на яснота около произхода на дроновете и реакцията на българските институции.

"Не чухме чии са тези дронове, надявам се да има яснота съвсем скоро", посочи Гаджев.

По думите му, ако подобни инциденти продължат, това може да се отрази върху цените на каргото за България, застраховките и цените на стоките в магазините.

Даниел Митов заяви, че правителството трябва да даде отговор как ще координира действията си с Румъния, Турция и останалите съюзници от НАТО.

Той посочи и възможността за задействане на чл. 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от тях смята, че териториалната цялост, политическата независимост или сигурността ѝ са застрашени.

Митов отправи критики и към според него "мекото" отношение на управляващите към Кремъл.

Бившият външен министър в кабинета "Желязков" Георг Георгиев също настоя за заседание на КСНС.

"КСНС вече е абсолютният минимум, който управляващите дължат."

СДС определи случилото се като акт на агресия и призова правителството да координира позицията си с партньорите от НАТО и Европейския съюз.

ДПС също поиска отговори за инцидента и отправи критики към премиера Румен Радев. Лидерът на партията Делян Пеевски заяви: "Отговорите и за кризата с дроновете-нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат".

За спешно заседание на КСНС настояха и от "Демократична България". От формацията отправиха критики към президента Илияна Йотова за това, че не е свикала съвета непосредствено след инцидента.

"Войната е на 300 км от нас, а има и потопени кораби в ИИЗ на България", коментира Ивайло Мирчев.

Във Facebook той съобщи, че ДБ настоява за извънредно изслушване в парламента на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Служба "Военно разузнаване", Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), министъра на отбраната и премиера Румен Радев заради поразените от дронове търговски кораби.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че след инцидента е необходимо да се гарантира сигурността на българските териториални води или да се установи причината, поради която тя не е била осигурена.

"След инцидента с двата кораба в Черно море е нормално да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени", коментира Василев.

Той отправи критики към държавното ръководство и постави въпроса за свикването на КСНС.

"За съжаление истински президент на Република България, главнокомандващ, очевидно нямаме, няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) към момента, и въпреки удвоения бюджет на армията, нямаме адекватна защита на българските граждани", изтъкна той.

Василев добави: "Очаквам, че президентът Йотова отново няма да свика КСНС, ако тя, като главнокомандващ, не вижда нужда да го направи".

"Възраждане" призова за незабавно прекратяване на износа на оръжие за Украйна, както и на финансовата помощ за Киев.

"Призоваваме Румен Радев веднага да забрани какъвто и да било експорт на оръжие, снаряди, на всичко, свързано с Украйна", заяви депутатът Цончо Ганев на брифинг в парламента.

Той свърза инцидента с предположение за възможен товар на корабите и заяви:

"Сега има атакувани два кораба. Това, което се каза, че единият е пътувал на юг, другият на север, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите се очаква да е превозвал оръжие към румънско или към украинско пристанище, респективно е бил атакуван като някои хора, които обявиха, че е руска атака, от руски дронове".

Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че според него продължаващата подкрепа за Украйна допринася за разрастването на войната и за приближаването на последствията от конфликта до българските граници.

На фона на разнопосочните политически реакции институциите вече подготвят обсъждане на ситуацията на най-високо ниво, като заседанието на КСНС е насрочено за 7 октомври.