Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Гюров с критики към Йотова: Не виждаме президентска институция, а просто ехо

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи критики към президентската институция за реакцията ѝ след атаките с дронове срещу два кораба в българската икономическа зона на Черно море. В интервю той заяви, че липсват конкретни действия и ясна позиция по отношение на заплахите за националната сигурност.

"Не виждаме президентска институция, която може да се нарече коректив на изпълнителната власт, а просто ехо“, коментира Гюров.

Според него изявлението след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) не е дало достатъчно информация за предприетите мерки и не е създало увереност, че сигурността на българските граждани е гарантирана.

Борисов предупреди за възможен недостиг на дизел и обвини кабинета "Радев" за износа на горива

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди за възможен недостиг на дизелово гориво в Европа и отправи критики към правителството на Румен Радев за премахването на забраната за износ на нефтопродукти от България. В публикация във Facebook от 10 октомври той заяви, че решението може да облагодетелства определени търговци за сметка на потребителите.

Повод за реакцията му стана съобщението на американския президент Доналд Тръмп за договорени доставки на руски дизел за американския и световния пазар.

Според Борисов ситуацията показва сериозността на проблемите с горивата и поставя въпроса как европейските държави ще осигурят необходимите количества при евентуално задълбочаване на кризата.

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

Машините за гласуване не са свързани с интернет, което изключва възможността за външна намеса в изборния резултат по този начин. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова в ефира на Българската национална телевизия.

По думите ѝ върху всяка машинна разписка ще бъде отпечатан хешкод, който ще бъде генериран през следващата седмица и публикуван публично. Кодът е от 30 цифри и ще служи за проверка на софтуера, използван от устройствата.

Балова обясни, че избирателите могат да запомнят първите и последните четири цифри от кода и да ги сравнят с обявената информация. Така ще могат да проверят дали машината използва сертифицирания софтуер.

Френски военнослужещи и техника пристигат за учение в България

Военнослужещи и техника от въоръжените сили на Франция се придвижват по републиканската пътна мрежа на България във връзка с предстоящо военно учение. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от БТА.

Френските военни преминават през граничния преход при Русе и се насочват към учебния полигон "Ново село", където ще участват в учение, което трябва да приключи на 24 октомври.

12 000 души превзеха София за маратона, Евтим Милошев стана най-бързият министър

Над 12 000 души участват в 43-тото издание на Софийския маратон, който се провежда днес и утре по улиците на столицата.

В първия ден са късите дистанции от 5 и 10 километра, а в неделя предстоят полумаратонът и класическата дистанция от 42,195 километра. Наградният фонд на състезанието е над 30 000 евро.

Сред участниците в съботния старт бяха и осем министри. Министърът на културата Евтим Милошев завърши на 617-о място от над 1900 бегачи на дистанцията от 5 километра и постигна най-добро време сред представителите на Министерския съвет.

Започна ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева

Започна основният ремонт на Дюлинския проход - важна алтернативна връзка между Южна България и Северното Черноморие.

Проектът е разделен на два етапа. Днес стартира обновяването на 31-километровия участък от Бургас до Дюлинския проход на стойност 42 млн. лева. Паралелно с това продължава и ремонтът на отсечката от Варна до прохода.

Очаква се целият проект да бъде завършен в рамките на година и половина.

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Външният министър Велислава Петрова предупреди за повишен риск за България заради разширяването на военните действия в Черно море след инцидентите с два кораба в българската изключителна икономическа зона. В интервю за предаването „Говори сега“ по БНТ тя уточни, че случилото се не е пряка атака срещу страната ни, но създава рискове за сигурността.

България е получила подкрепа от съюзниците си, а контактите по случая продължават по дипломатически канали и между службите. Според Петрова необходимите консултации със съюзниците на практика са се състояли след инцидентите, независимо дали официално е задействан член 4 от договора на НАТО.