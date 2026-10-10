Най-важното от света на 10.10.2026-та г.

Кремъл: Путин е приел част от предложенията на Тръмп за деескалация на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин е приел с разбиране част от предложенията на американския държавен глава Доналд Тръмп за деескалация на конфликта в Украйна по време на телефонен разговор между двамата, проведен снощи. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„По време на разговора руският президент прие с разбиране някои от американските предложения за стъпки към деескалация“, заяви Песков.

По думите му основната част от разговора е била посветена на войната в Украйна по инициатива на Тръмп.

Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, което позволява на Москва да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа X.

По думите му разрешаването на продажбата на руски петролни продукти ще осигури допълнителни приходи на Москва и ще подпомогне продължаването на войната в Украйна.

Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че диалогът с България за преодоляване на пречките пред европейската интеграция на страната продължава, но засега няма постигнато решение по спорните въпроси. По думите му международните партньори са запознати с разговорите, а обществеността ще бъде информирана при напредък.

„Нека оставим процеса да се развива по естествения си път. Всичко, което обществото трябва да знае, ще стане известно с времето“, каза Мицкоски в отговор на журналистически въпроси.

Той подчерта, че диалогът е основният път към сближаване на позициите и намиране на компромис между София и Скопие. Според него разговорите трябва да продължат, докато двете страни не постигнат по-голямо разбирателство.

Властите в Палестинската автономия отложиха парламентарните избори

Палестинският президент Махмуд Абас издаде указ за едновременно провеждане на президентски и парламентарни избори на 11 септември 2027 г., с което парламентарният вот се отлага с близо година спрямо първоначално планираната дата, предаде Франс прес.

В съобщение на президентската канцелария, разпространено от официалната палестинска новинарска агенция УАФА, се посочва, че двата вида избори ще се проведат в един и същи ден.

Парламентарните избори първоначално бяха насрочени за 28 ноември 2026 г., като провеждането им е част от реформите, за които настоява международната общност. Президентският вот пък беше планиран за началото на 2027 г.

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да избере нов лидер и разкритикува Володимир Зеленски заради отказа му да постигне споразумение с Русия. Той настоя и за прекратяване на украинските удари по руските петролни рафинерии, съобщиха световните агенции.

„По-добре наистина да спре, по дяволите“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, коментирайки атаките срещу руските рафинерии. Според него тези действия задълбочават глобалния недостиг на дизелово гориво.

Американският президент заяви, че Украйна се нуждае от нов ръководител, който да постигне споразумение за прекратяване на войната. Изказването му дойде ден след като той обяви сделка за доставки на руски дизел за американския и световните пазари.