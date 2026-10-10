Новини
Търси
Подкаст
Свят

Най-важното от света на 10.10.2026-та г.

Най-важното от света на 10.10.2026-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Кремъл: Путин е приел част от предложенията на Тръмп за деескалация на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин е приел с разбиране част от предложенията на американския държавен глава Доналд Тръмп за деескалация на конфликта в Украйна по време на телефонен разговор между двамата, проведен снощи. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„По време на разговора руският президент прие с разбиране някои от американските предложения за стъпки към деескалация“, заяви Песков.

По думите му основната част от разговора е била посветена на войната в Украйна по инициатива на Тръмп.

Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, което позволява на Москва да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа X.

По думите му разрешаването на продажбата на руски петролни продукти ще осигури допълнителни приходи на Москва и ще подпомогне продължаването на войната в Украйна.

Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че диалогът с България за преодоляване на пречките пред европейската интеграция на страната продължава, но засега няма постигнато решение по спорните въпроси. По думите му международните партньори са запознати с разговорите, а обществеността ще бъде информирана при напредък.

„Нека оставим процеса да се развива по естествения си път. Всичко, което обществото трябва да знае, ще стане известно с времето“, каза Мицкоски в отговор на журналистически въпроси.

Той подчерта, че диалогът е основният път към сближаване на позициите и намиране на компромис между София и Скопие. Според него разговорите трябва да продължат, докато двете страни не постигнат по-голямо разбирателство.

Властите в Палестинската автономия отложиха парламентарните избори

Палестинският президент Махмуд Абас издаде указ за едновременно провеждане на президентски и парламентарни избори на 11 септември 2027 г., с което парламентарният вот се отлага с близо година спрямо първоначално планираната дата, предаде Франс прес.

В съобщение на президентската канцелария, разпространено от официалната палестинска новинарска агенция УАФА, се посочва, че двата вида избори ще се проведат в един и същи ден.

Парламентарните избори първоначално бяха насрочени за 28 ноември 2026 г., като провеждането им е част от реформите, за които настоява международната общност. Президентският вот пък беше планиран за началото на 2027 г.

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да избере нов лидер и разкритикува Володимир Зеленски заради отказа му да постигне споразумение с Русия. Той настоя и за прекратяване на украинските удари по руските петролни рафинерии, съобщиха световните агенции.

„По-добре наистина да спре, по дяволите“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, коментирайки атаките срещу руските рафинерии. Според него тези действия задълбочават глобалния недостиг на дизелово гориво.

Американският президент заяви, че Украйна се нуждае от нов ръководител, който да постигне споразумение за прекратяване на войната. Изказването му дойде ден след като той обяви сделка за доставки на руски дизел за американския и световните пазари.

 

Още по темата

Кремъл: Путин и Тръмп проведоха „много съдържателен и приятелски“ разговор

Кремъл: Путин и Тръмп проведоха „много съдържателен и приятелски“ разговор

Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната

Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Властите в Палестинската автономия отложиха парламентарните избори

Властите в Палестинската автономия отложиха парламентарните избори

Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Коя е Кейти Закария - новият прессекретар на Белия дом ?

Коя е Кейти Закария - новият прессекретар на Белия дом ?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Американски изтребител удари товарен кораб край Иран

Американски изтребител удари товарен кораб край Иран

Експерти за белодробната чума в Русия: Рискът за България и ЕС е практически нулев

Експерти за белодробната чума в Русия: Рискът за България и ЕС е практически нулев

Тръмп: Путин иска мирно споразумение, Зеленски - не

Тръмп: Путин иска мирно споразумение, Зеленски - не

Водещи

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

  • Преди 30 минути
Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

  • Преди 31 минути
Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

  • Преди 45 минути
ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

  • Преди 49 минути
125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

  • Преди 53 минути
Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

  • Преди 1 час
Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

  • Преди 1 час
Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

  • Преди 1 час
След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

  • Преди 1 час
Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

  • Преди 1 час
Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

  • Преди 1 час
Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

  • Преди 1 час
Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

  • Преди 1 час