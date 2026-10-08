48-годишен е задържан за отглеждане на конопени растения в област Плевен

48-годишен мъж е задържан за отглеждане на растения от рода на конопа в частен имот в Долни Дъбник, съобщиха от МВР. При проверката са открити и иззети четири растения с общо тегло на растителната листна маса 43,400 кг.

Мъжът е засечен вчера следобед в момент, в който полагал грижи за насажденията в двора на имота. Растенията са достигали височина около 4 метра.

При огледа и претърсването са открити и иззети и веществени доказателства, свързани с отглеждането на растенията - празни туби от препарати с различна вместимост за обогатяване на почвата и стимулиране на растежа, както и две електронни везни.

48-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е досъдебно производство по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс и са назначени експертизи.

Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура - Плевен.