Тютюневият сектор с призив към властта: Защитете България от новите рестрикции на ЕС

Нови европейски ограничения върху тютюневите и никотиновите продукти могат да нанесат сериозни икономически щети на България и да застрашат поминъка на хората в редица селски райони. За това предупреждават от НАТ-2010 и европейската организация UNITAB Europe, които настояват страната ни да защити интересите на сектора пред европейските институции.

Повод за позицията е инициатива на Нидерландия и още седем държави членки на Европейския съюз, които настояват за по-строги правила и допълнителни ограничения върху тютюневите и никотиновите изделия.

В писмо от 6 октомври, адресирано до европейския комисар по здравеопазването Оливер Вархейи, осемте държави предлагат разширяване на регулациите, включително по отношение на новите категории продукти на европейския пазар.

Според тютюнопроизводителите подобни мерки могат да засегнат особено тежко държави като България, където отглеждането и преработката на тютюн продължават да бъдат важен източник на доходи и заетост.

Опасения за работните места и поминъка в селските райони

От НАТ-2010 и UNITAB Europe предупреждават, че допълнителните ограничения могат да поставят под натиск не само земеделските производители, но и цялата икономическа верига, свързана с тютюневата индустрия.

Това включва предприятията за преработка, транспортните компании и търговците, чиито дейности зависят от сектора.

Организациите обръщат специално внимание на селските райони, където възможностите за алтернативна заетост често са ограничени.

Според тях тютюнът продължава да има стратегическо значение като суровина както за традиционните тютюневи изделия, така и за производството на никотин, използван в нови категории регулирани продукти.

Искат България да се противопостави на прибързаните промени

Основното искане на двете организации е българското правителство да изрази ясна позиция пред европейските институции срещу прибързано преразглеждане на действащото законодателство.

Те настояват евентуалните промени в директивите за тютюна и тютюневите изделия да бъдат предшествани от задълбочен анализ на икономическите и социалните последствия.

Според тях е необходимо да се проведат и консултации с държавите членки и представителите на засегнатите отрасли.

От организациите смятат, че налагането на все повече забрани и ограничения не е достатъчно обоснован подход за решаване на проблемите в сектора.

България може да понесе сериозни финансови загуби

Освен предложените ограничения върху тютюневите и никотиновите продукти производителите изразяват тревога и от други обсъждани промени в европейското законодателство.

Сред тях са бъдещето на националната подкрепа за земеделските стопани в рамките на Общата селскостопанска политика за следващия седемгодишен период, както и планираните изменения в акцизното облагане.

Една от обсъжданите мерки предвижда суровият тютюн също да бъде обхванат от акцизния режим.

Друго предложение е 15% от приходите от акцизи върху тютюневите изделия в държавите членки да бъдат насочвани към общия бюджет на ЕС.

Според организациите България може да се окаже сред най-силно засегнатите страни, тъй като приходите от тютюневи акцизи формират близо 10% от данъчните постъпления у нас.

Тютюнопроизводителите предупреждават, че съчетаването на тези мерки би могло да увеличи финансовата и административната тежест за бизнеса.

Призив за балансирана европейска политика

В позицията си НАТ-2010 и UNITAB Europe призовават България да участва активно в предстоящите европейски преговори и да отстоява интересите на тютюнопроизводителите.

Организациите настояват всяко ново законодателно предложение да бъде оценявано не само през призмата на общественото здраве, но и с оглед на отражението му върху икономиката, заетостта и развитието на селските райони.

Според тях европейските политики трябва да се основават на научни доказателства, реални икономически данни и подробна оценка на въздействието, вместо на последователно въвеждане на нови ограничения.

От двете организации подчертават, че бъдещето на сектора зависи от намирането на баланс между здравните приоритети на ЕС и икономическата устойчивост на регионите, в които тютюнопроизводството остава основен поминък.