Южноафриканският плувец Питър Кьотце постави нов световен рекорд на 50 метра гръб в малък басейн. Той спечели етапа от Световната купа по плуване в Ташкент с време от 22.09 секунди. Второто място зае руснакът Егор Корнев, а неговият сънародник Павел Самусенко завърши трети.

19-годишен германец счупи световен рекорд в плуването с близо 4 секунди

Времето на Кьотце счупи четиригодишния световен рекорд на руснака Климент Колесников от 22.11. 22-годишният Кьотце е световен шампион на 100 метра гръб. Той има и два сребърни и един бронзов медал от световни първенства.

Световната купа в Узбекистан се провежда в 25-метров басейн, което отличава дисциплините на малък басейн от олимпийските състезания в 50-метров басейн.

Плувната федерация World Aquatics официално премахна всички ограничения за руски и беларуски спортисти, като им разреши да се състезават със своите знамена и национални химни. Ето защо участието на руски плувци вече е разрешено след период на международни санкции.