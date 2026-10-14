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Икономика

Мартин Захариев: Туристическият бизнес е в пълна бойна готовност

Мартин Захариев: Туристическият бизнес е в пълна бойна готовност
Снимка: БТА

Все още очакват окончателните данни за изминалия сезон

Туристическият бизнес е в пълна бойна готовност – притежава гъвкавост, материална база, маркетингови подходи, имаме Министерство на туризма, което работи активно и за свързаността - чартърни полети. Очаква се догодина да имаме Фонд "Свързаност и реклама", каза в интервю пред БНР Мартин Захариев, зам.-председател на Националния борд по туризъм (НБТ).

"По-скоро трябва да проявим съобразителност и да маркетираме правилно дестинацията на базата на решения на правителството и чуждите туристи да имат чувството за сигурност при избора на България като дестинация", коментира той.

Захариев допълни, че все още НБТ очаква окончателните данни за изминалия туристически сезон от Министерство на туризма, където се отчитат нощувки, чужди и български туристи:

"Най-общо казано около 3% е очакването за спад тази година в сравнение с 2025 г.", заяви Захариев.

Прогнозата му за идния сезон обаче е той да е "трагичен":

"Западните туристи от Германия, Великобритания, Полша, Чехия и др., които идват на Черноморието, не правят разграничение между териториални води и т. нар. изключителна икономическа зона, която е навътре в морето. От това по новинарските канали на тези държави има огромна тревога за случващото се в Черно море", обясни Захариев.

Той припомни, че записванията се случват декември - януари, "а решенията туристите взимат по рано – точно в този момент".

"Тревогата какво ще се случи през 2027 г. е голяма. Това се потвърждава и от новините в централните медии във Великобритания, Германия, Полша – това са генерични пазари, за България е от значение. Най-засегнати са семействата с деца, защото са най- чувствителни по темата сигурност, а Черноморието предлага такъв туризъм - семеен и вероятно ще се пренасочат към средиземноморския туризъм", прогнозира Захариев.

Той бе категоричен, че "с тази геополитическа ситуация тревогите стават все по- големи".

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