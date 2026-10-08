СЕМ осъжда езика на омразата, използван от кандидат за вицепрезидент срещу малцинствени групи

Съветът за електронни медии категорично осъжда езика на омразата с антисемитски, хомофобски и други обидни квалификации, използван от кандидат за вицепрезидент срещу редица малцинствени групи, институции и българския патриарх в предаването „Денят започва“ по БНТ на 2 октомври 2026 г. Това се казва в позиция на СЕМ по темата.

"Съветът незабавно сезира ЦИК за реч на омраза. Централната избирателна комисия установи нарушение на Изборния кодекс и разпореди съставяне на акт на кандидата.

В хода на предизборната кампания СЕМ се самосезира и реагира на всички сигнали за реч на омразата и отново призовава за спазване на добрия тон и изискванията на Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията от страна на кандидатите за президент и вицепрезидент.

СЕМ се придържа към заложеното изискване за равнопоставен достъп до обществените медии на кандидатите в кампанията и подкрепя обществените медии да реагират редакционно и незабавно при враждебна и дискриминационна реч в живите предавания на БНТ и БНР. Изборното и медийното законодателство задължително трябва да се спазва във всички медии и всички форми на агитация".