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СЕМ осъжда езика на омразата, използван от кандидат за вицепрезидент срещу малцинствени групи

СЕМ осъжда езика на омразата, използван от кандидат за вицепрезидент срещу малцинствени групи
СЕМ

Съветът незабавно сезира ЦИК за реч на омраза

Съветът за електронни медии категорично осъжда езика на омразата с антисемитски, хомофобски и други обидни квалификации, използван от кандидат за вицепрезидент срещу редица малцинствени групи, институции и българския патриарх в предаването „Денят започва“ по БНТ на 2 октомври 2026 г. Това се казва в позиция на СЕМ по темата. 

"Съветът незабавно сезира ЦИК за реч на омраза. Централната избирателна комисия установи нарушение на Изборния кодекс и разпореди съставяне на акт на кандидата.

В хода на предизборната кампания СЕМ се самосезира и реагира на всички сигнали за реч на омразата и отново призовава за спазване на добрия тон и изискванията на Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията от страна на кандидатите за президент и вицепрезидент.

СЕМ се придържа към заложеното изискване за равнопоставен достъп до обществените медии на кандидатите в кампанията и подкрепя обществените медии да реагират редакционно и незабавно при враждебна и дискриминационна реч в живите предавания на БНТ и БНР. Изборното и медийното законодателство задължително трябва да се спазва във всички медии и всички форми на агитация".

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