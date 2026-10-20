Какво е нужно, за да имаме президент още на първия тур?

В петък, 23 октомври, приключва предизборната кампания за президентските избори. В събота е Деня за размисъл. На 24 октомври предизборната агитация е забранена

Изборите започват в неделя от 7:00 часа и ще приключат до 20 часа. Ако пред секциите има чакащи да гласуват, той може да бъде удължен най-късно до 21:00 часа.

До 48 часа след края на изборния ден Централната избирателна комисия трябва да обяви избраната президентска двойка или кандидатите, които ще участват на балотаж. Вторият тур е следващата неделя – 1 ноември.

Нужни са две условия, за да бъде избран президент още на първия тур, които да са изпълнени едновременно - в гласуването да са участвали повече от половината избиратели, а един от кандидатите да е получил над половината от действителните гласове.

Според прогнозите на социолозите ще се стигне до балотаж. Ако такъв се наложи, той ще се проведе на следващата неделя – 1 ноември.

По информация на ЦИК гласуването ще се проведе в повече от 11 600 секции, като в 9311 от тях гласуването ще бъде само с машина.

Въпреки решението на настоящия премиер Румен Радев да напусне поста предсрочно, вотът на 25 октомври е за редовни избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Действащият президент Илияна Йотова има право да се кандидатира за пълен мандат, след като на 23 януари 2026 г. заема поста вследствие на подадената оставка от президента Румен Радев.

Според Конституцията държавният глава има право на два мандата от по пет години.

Кандидати

За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. документи подават 10 партии и 27 инициативни комитета. Една партия получава отказ, а една от партиите прекратиха регистрацията си. Три от инициативните комитети също получиха отказ. Така остават регистрирани общо 32 участници, издигнати от 8 партии и 25 инициативни комитета. От тях 1 партия и 3 инициативни комитета не издигат кандидатски двойки, а регистрацията на един инициативен комитет е заличена и така в крайна сметка остават регистрирани 27 кандидатски двойки, които участваха в жребия за номерата в интегралната бюлетина.

Кандидатпрезидентските двойки за предстоящия вот са следните:

1. Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;

2. Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;

4. Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент;

5. Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент;

6. Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент;

7. Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент;

8. Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент;

9. Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент;

10. Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент;

11. Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент;

12. Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, (Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент беше заличен), на негово място се явява с кандидат за вицепрезидент Александър Цветанов Гарибов.

13. Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент;

14. Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

16. Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент;

17. Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент;

18. Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;

19. Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент;

20. Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

21. Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;

22. Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент;

23. Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

24. Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент;

25. Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент;

26. Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент;

27. Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент;

Малко преди жребия ЦИК заличи регистрацията на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет.

Българите в чужбина могат да бъдат дописани в избирателния списък, затова не е задължително предварително да попълват заявление за гласуване. В деня на вота те могат да представят документ за самоличност, декларация, че отговарят на условията за гласуване и да подпишат декларация, че няма да гласуват на друго място.

Как ще стане гласуването в страната и в чужбина?

По решението на ЦИК за президентските избори машинно гласуване ще има в секциите с 300 или повече избиратели.

Хартиена бюлетина ще се използва в:

секции в България с под 300 избиратели ;

; секции с подвижна избирателна кутия ;

; секции в болници, домове за възрастни хора и други специализирани институции ;

; секции на плавателни съдове под български флаг ;

; секции в чужбина, за които са подадени под 300 заявления или на последните избори са гласували под 300 души.

В секциите, където има машина, избирателят няма да избира между машина и хартиена бюлетина — по новите правила там се гласува с машината. Машината отпечатва контролна разписка, която се пуска в отделна кутия.

Ако машината се повреди, е нужно решение на РИК, за да продължи гласуването с хартиени бюлетини.

Сънародниците ни с увредено зрение ще трябва да гласуват с придружител. Придружителят не трябва да бъде член на СИК или кандидат за президент или вицепрезидент. Има ограничения колко избиратели може да съпровожда един придружител - само двама души с нарушено зрение.

Предвижда се възможност хората с трудна подвижност и болни да могат да упражнят правото си на вот с подвижни избирателни урни. При гласуване с подвижна избирателна кутия няма машинно гласуване — гласува се с хартиена бюлетина. За да гласувате с подвижна урна, е нужно да се подаде заявление по образец № 30-ПВР до 10 октомври 2026 г. Ако във Вашия район вече има назначена подвижна секционна избирателна комисия (СИК), заявление може да бъде подадено и до 19 октомври 2026 г. Заявлението може да бъде подадено лично, чрез упълномощено лице, по пощата или електронно. При електронно заявление не се изисква електронен подпис. Подадените заявления се проверяват от Общината. Ако проверката не е възможна, може да бъде поискан документ от ТЕЛК/НЕЛК.