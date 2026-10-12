Българите плащат все повече с карти: Над 15 млрд. евро за шест месеца

Картовите плащания в България продължават да нарастват с бързи темпове. През първите шест месеца на 2026 г. са извършени 386,6 млн. трансакции на обща стойност 15,1 млрд. евро, показват данни, представени от финтех компанията myPOS.

В сравнение със същия период на миналата година стойността на плащанията се е увеличила с 24,8%, а броят им – с 19,4%. За първото полугодие на 2025 г. са отчетени 323,9 млн. трансакции за 12,1 млрд. евро.

Онлайн плащанията растат още по-бързо

Особено силно увеличение се наблюдава при дистанционно инициираните картови плащания, които включват и онлайн покупките.

За първата половина на годината те достигат 101,4 млн. трансакции на стойност 6,6 млрд. евро. Това представлява ръст от 34,5% по брой и 37,5% по стойност спрямо същия период на 2025 г.

Данните показват засилващото се използване на дигитални разплащания както от потребителите, така и от бизнеса.

Все повече търговци приемат дигитални плащания

Ръст отчита и платформата myPOS в България. През първото тримесечие стойността на обработените плащания се е увеличила с 41,7%, а броят на трансакциите – с близо 43% на годишна база.

Подобна тенденция се запазва и през второто тримесечие, когато увеличението е съответно 41,42% по стойност и 39,39% по брой.

Разширява се и мрежата от търговци, използващи услугите на компанията. Броят им е нараснал с 20,1% през първото тримесечие и с 18,18% през второто.

При онлайн разплащанията през платформата също се отчита двуцифрен растеж. През второто тримесечие стойността им се е увеличила с 18,61%, а броят на трансакциите – с 25,57%.

Въпреки това онлайн плащанията формират около 6% от общата стойност на плащанията, обработени чрез myPOS в България.

Бизнесът търси повече гъвкавост

Според Полина Тоскова, мениджър за България на myPOS, динамичното развитие на платежния пазар променя и очакванията на търговците.

„Пазарът на плащанията в България се развива бързо и с него се променят и нуждите на търговците. Бизнесът има нужда от повече гъвкавост в начина, по който продава, приема плащания и управлява средствата си, независимо дали работи онлайн, във физически обект или на различни места“, коментира тя.

По думите ѝ компанията продължава да развива решения за приемане на плащания, онлайн търговия и финансиране, съобразени с ежедневните потребности на бизнеса.