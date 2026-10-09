Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Правителството дължи на обществото информация за посещенията на високопоставени чуждестранни представители, макар част от разговорите да трябва да остават поверителни. Това заяви бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев в ефира на Bulgaria ON AIR по повод необявената предварително визита на началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в България.

Според него прикриването на подобни срещи създава предпоставки за недоверие . "Безспорно беше изненада за всички, които се интересуват от политика. За мен също. Аз от Facebook профила на Цветан Цветанов научих", коментира Анчев.

Той подчерта, че не е необходимо всички подробности от дипломатическите разговори да стават публично достояние.

"Държавата трябва да има своите тайни. Но по такива по-малки теми прикриването създава предпоставки за недоверие", поясни той.

Особено остро Анчев коментира възможността Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и службите за сигурност да не са били предварително уведомени за посещението. "Абсурдно е Министерството на външните работи да не знае. Може да пази тайна заради протокол, но ако не знае, че вторият по сила и важност човек на една воюваща държава идва тук, ако службите и Министерството на отбраната не знаят - дайте да закрием държавата. Казвам го с болка", призна бившият заместник-министър. Според него визитата на Буданов трябва да се разглежда и в контекста на атаките срещу плавателни съдове в Изключителна икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море.

"Не е случайно, не се случва от нищото", заяви Анчев, като отбеляза, че посещението е било два дни след нападенията. Той разкритикува премиера Румен Радев за позицията му относно произхода на атаките и изрази убеждение, че зад тях стои Русия. "Упорито не искат да кажат, че атаката е руска. Нямам никакво съмнение", посочи гостът. Бившият заместник-министър смята, че България трябва да направи необходимите изводи за заплахите пред националната сигурност, вместо да поставя акцент единствено върху издирването на физически доказателства. Анчев изрази увереност, че българските институции разполагат с възможности да установят произхода на атаките благодарение на членството на страната в НАТО.

"Не е трудно да се установи. Ние сме част от НАТО. Не разчитаме само на крайбрежни радари, а в рамките на Алианса има най-различни начини да се установи кой къде се намира в даден момент и регион", коментира той.

Според него причината тази информация да не бъде оповестена е политическа.

"Убеден съм, че правителството има яснота, но не го казва, защото ще развали геополитическия си конструкт", допусна гостът на предаването.

Той направи паралел с разследванията на взривовете в български оръжейни предприятия и складове, както и с атентата на летището в Сарафово.