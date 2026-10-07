Азербайджан дари трансформатори и кабели за 300 000 евро на Украйна

Азербайджан изпрати нова пратка с хуманитарна помощ за Украйна, насочена към възстановяването на енергийната мрежа на страната. Товарът, състоящ се от специализирано електрическо оборудване, е бил отпътуван от Сумгаитския технологичен парк, съобщава националната новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана по БТА.

Финансирането и осигуряването на техниката са поети от Министерството на енергетиката на Азербайджан в изпълнение на официален указ, одобрен от президента Илхам Алиев на 21 септември 2026 г.

Спешната пратка е подготвена в директен отговор на официално писмо с молба за съдействие от страна на Киев. Хуманитарният транш съдържа трансформатори, кабели, проводници и други енергийни компоненти, чиято обща пазарна стойност възлиза на 2,5 милиона маната (приблизително 300 хиляди евро).

Това не е изолиран акт на подкрепа от страна на Баку. През последните години Азербайджан неколкократно е предоставял логистична и материална помощ за Украйна, целяща да стабилизира и рестартира доставките на електроенергия за цивилното население след разрушенията по енергийната инфраструктура.