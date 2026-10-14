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35 пожара са потушени в страната за денонощие

35 пожара са потушени в страната за денонощие

Един човек е загинал и двама са пострадали

Потушени са 35 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Екипите на пожарната са реагирали на 95 сигнала за произшествия.

При пожари за последните 24 часа има един загинал и двама пострадали. Пожар възникна в Дома за възрастни хора край Варна вчера. При инцидента загина жена. 

С преки материални щети са 16 пожара, от които десет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 19 пожара. За денонощието са извършени 56 спасителни дейности и помощни операции, от които 18 при катастрофи.

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