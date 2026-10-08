Октомврийска жега: 30 градуса измериха в Ловеч
Най-високата температура, измерена през октомври в града от началото на наблюденията, е 37,6 градуса
В Ловеч днес температурата е достигнала 30 градуса, съобщи Мартин Мачев, директор на Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен.
По думите му най-високата измерена температура в Ловеч през октомври от началото на наблюденията е 37,6 градуса. Рекордът е отчетен през 1993 г.
За месеца е регистрирана и най-ниска температура от минус 6,6 градуса - през 1979 г.