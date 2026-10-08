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Небето на 8 октомври: от слана по изгрев до 30 градуса следобед

Небето на 8 октомври: от слана по изгрев до 30 градуса следобед

Четвъртък носи слънце и почти летни температури, но топлото време е към края си – от петък облаците се увеличават, а през уикенда се очакват дъжд и захлаждане

Четвъртък, 8 октомври, ще бъде предимно слънчев и необичайно топъл за сезона, с максимални температури между 25° и 30°. Денят започва със студ и условия за слана в отделни котловини на Западна България, но следобед температурите ще достигнат почти летни стойности. Валежи не се очакват, а слабият югозападен вятър ще допринася за затоплянето.

Минималните температури са в широки граници – от 0°–1° във високите западни полета и котловините до 12°–14° по Черноморието. В София сутрешната температура е около 6°.

Слана на места, без потвърден цветови код

В котловините и високите полета на Западна България има условия за образуване на слана заради ниските сутрешни температури и почти тихото време.

Към сутрешната проверка няма потвърдена информация за действащ официален предупредителен цветови код за 8 октомври. Актуалната предупредителна карта на НИМХ не беше достъпна за пряка проверка, поради което рискът от слана не се представя като обявен жълт код.

Слънчево и до 30 градуса в страната

През деня над по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, а температурите ще продължат да се повишават.

Максималните стойности ще достигнат 25°–30°, като най-топло ще бъде в равнинните и низинните райони.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде под средното за октомври.

София – слънце и около 26 градуса

В София денят започва хладно, с температура около 6°, но през следващите часове ще се затопли значително.

Ще бъде предимно слънчево, с временна висока облачност и слаб южен вятър. Максималната температура ще достигне около 26°, без очаквани валежи.

По Черноморието – слънчево, до 23 градуса и умерен вятър

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, а максималните температури ще бъдат между 21° и 23°.

Температурата на морската вода е 19°–20°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините – до 19 градуса на 1200 метра

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 12°.

Условията за планински туризъм ще бъдат сравнително благоприятни, но по откритите била вятърът ще се усеща по-силно.

Петък остава топъл, през уикенда идват дъжд и захлаждане

В петък, 9 октомври, облачността от запад постепенно ще се увеличава. До вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, като са възможни и гръмотевици.

Ще духа слаб, в Източна България и северно от планините – до умерен южен и югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните ще достигнат 25°–30°.

В събота, 10 октомври, над западната половина на страната облачността ще бъде значителна и на места ще има слаби превалявания. В Източна България ще остане по-топло, с разкъсана облачност и умерен южен вятър.

Към вечерта вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с което ще започне нахлуването на по-хладен въздух.

В неделя, 11 октомври, вероятността за валежи ще се увеличи и в останалата част от страната, включително по Черноморието. Очакват се повече облаци, осезаемо понижение на дневните температури и постепенно завръщане към типично есенно време.

В началото на следващата седмица захлаждането ще се усеща по-силно, а времето ще остане по-динамично.

8 октомври ще бъде ден на големи температурни контрасти – от около нулата и локална слана по изгрев до 30 градуса следобед. Топлото време ще се задържи и в петък, но през почивните дни есента ще напомни за себе си с облаци, дъжд и захлаждане.

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