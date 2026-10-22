На живо: ЦСКА изравнява минути преди края

ЦСКА гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Маркус Гиздол залага на Йоанис Питас и Леандро Годой в нападение, а капитан на отбора е Бруно Жордао.

Българският тим гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум започва в 19:45 часа, а „червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението с 1:2 от Монако на старта.

Срещата започна с натиск от старана на ЦСКА. Стефано Сенси отправи изстрел от границата на наказателното поле още в 1-та минута, но топката срещна горната греда след като Хансен я докосна.

Отборът на Гиздол успя да отнеме топката дълбоко в наказателното поле на Нордселанд. Тя достигна до Годой, който стреля и направи резултата 0:1.

Малко след това ЦСКА имаше още един много добър шанс, но топката мина над вратата.

До 15-тата минута натискът на българския тим продължи и бяха произведени още няколко точни изстрела.

Годой имаше възможност да удвои резултата, но вратарят на датчаните отново успя да спаси и да изпрати топката в корнер.

Първият картон в срещата дойде в 19-тата минута след като Диниш Алмейда извърши фал във финалната третина. Пряк свободен удар беше отсъден за Нордселанд.

След центриране към Адел, той стреля отблизо с глава, но феноменална намеса на Лапоухов запази резултата.

Първата смяна дойде рано в срещата, когато се наложи Нелсон да напусне терена след като получи контузия. На неговото място в игра се появи Салкуист.

Треньорът на датчаните също получи картон след протест срещу нарушение в полза на ЦСКА.

Атаките за момчетата на Гиздол се подновиха след период на по-равностойна игра.

Нордселанд засили пресата към края на полувремето, но защитниците на гостите се справиха. Последва контраатака, която обаче не донесе нещо по-опасно пред вратата на Хансен.

В края на първата част ЦСКА имаше още един опит за атака, но топката беше бързо изгубена. След 4 добавени минути, реферът свири края на първото полувреме.

Играта се поднови с атака за гостите, която донесе само корнер.

Пастор владееше топката в наказателното си поле и не успя да се разбере с Лапоухов, което даде възможност на Адел да я прати във вратата.

След попадението Нордселанд продължи натиска си, но защитата на ЦСКА се справи с настъпленията. Олсен направи двойна смяна, като замени Рьойкяер и Бертелсен, за да появят Хайде и Расмусен.

Гиздол също прибегна към резервната скамейка. Каталин Иту замени Петко Панайотов.

Сенси направи добър пас зад защитата на домакините, но Макс Ебонг не успя да стигне до нея.

Ибрахим Адел направи добър пробив, след което успя да стреля и Лапоухов остана безпомощен под топката. Така резултатът стана 2:1 за Нордселанд.

Пред Годой се откри възможност един на един срещу вратаря на домакините, но ъгълът беше твърде малък, което направи изстрела почти невъзможен.

Минута след това контраатака на датчаните след грешка на Алмейда направи така, че Лапоухов да трябва да се намеси. Беларуският вратар се справи блестящо.

Домакините останаха с човек по-малко след втори жълт картон на Янсен. След фала Жордао опита изстрел от дистанция, но топката мина над вратата. Последва и двойна смяна за ЦСКА, при която Соле и Иванов замениха Ебонг и Алмейда.

След като Нордселанд останаха с човек по-малко, ЦСКА поднови своята висока преса. В опит да заздравят защитата си, датчаните извършиха двойна смяна.

Отново играч на домакините бе на прекрасна стрелкова позиция, но Лапоухов се намеси страхотно за пореден път.

Още една смяна за Гиздол. Немецът замени Давид Пастор с Джеймс Ето'о.

Към края на срещата топката започна все по-трудно да достига до наказателното поле и на двата отбора.

След постепенно изградена атака на гостите, топката достигна до наказателното поле на Нордселанд, където Годой успя да я изстреля във вратата на Хансен. ВАР разглежда дълго ситуацията, но голът бе признат и резултатът стана 2:2.

След попадението имаше и съприкосновение между играчи на двата отбора. Катрони получиха Соле, Жордао и Хансен.

След 5 минути продължение срещата завърши при равен резултат.

Нордселанд - ЦСКА 2:2

Ето ги и съставите на двата отбора:

Нордселанд: Андреас Хансен, Стефан Акуа, Вилядс Нелсон, Николай Маркман, Ролф Норхайм, Йепе Янсен, Ноа Рьойкяер, Юхо Лахтеенмаки, Вилюм Бертелсен, Александър Линд, Ибрахим Адел.

Резерви: Принс Амоако, Петер Анкерсен, Марк Бринк, Йеспер Хансен Буск, Каспер Ериксон, Йонас Расмусен, Вилям Руткяер, Ламин Садио, Тобиас Салкуист, Ола Солбакен, Марио Уолкър, Мадс Хайде.

Треньор: Йенс Олсен

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Дейвид Пастор, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Стефано Сенси, Бруно Жордао, Анжело Мартино, Леандро Годой, Йоанис Питас.

Резерви: Димитър Евтимов, Даниел Николов, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Алекс Тунчев, Джеймс Ето’о, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Исак Соле.

Треньор: Маркус Гиздол