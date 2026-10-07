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Над 200 000 души са разселени в Йемен след възобновяването на боевете

Над 200 000 души са разселени в Йемен след възобновяването на боевете
Снимка: AP/БТА

Близо 198 000 души са напуснали домовете си само от началото на септември, съобщи Международната организация по миграция

Повече от 200 000 души са били принудени да напуснат домовете си в Йемен след възобновяването на военните действия между подкрепяното от Саудитска Арабия правителство и проиранските бунтовници хути. Това съобщи Международната организация по миграция (МОМ) към ООН, цитирана от Франс прес.

"Общо 201 217 души са били принудени да напуснат домовете си в Йемен от началото на сраженията", заяви агенцията на ООН.

Само от началото на септември са били разселени 197 755 души, което представлява почти целия отчетен брой на разселените от началото на новите бойни действия.

МОМ определи ситуацията като тревожна и предупреди за задълбочаваща се хуманитарна криза, предизвикана от подновяването на боевете.

Организацията същевременно предупреди, че са необходими допълнителни средства за справяне с последиците от кризата и за оказване на необходимата помощ на разселеното население.

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