Атанасов: Понижаването на звеното за Русия в ДАНС е знак за „навеждане“ на правителството към Москва

Заместник-председателят на Народното събрание ген. Атанас Атанасов обвини управляващите, че избягват да назовават Русия във връзка с инцидентите с дронове в Черно море заради предстоящите президентски избори. Коментарът му беше направен в предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS.

По думите му тандемът Румен Радев – Илияна Йотова е предпазлив в изказванията си за Русия, тъй като част от потенциалните им избиратели са русофили.

„Ако излезе категорична информация, че ударът с дронове е операция на руските служби или армия, това може да разколебае избирателите им“, заяви Атанасов. Той изрази надежда, че посещението на началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е било свързано с изясняване на комуникацията между София и Киев и с позицията на Украйна по случая.

Атанасов постави и въпроса за отсъствието на ръководителя на българското военно разузнаване от заседанията на Консултативния съвет за национална сигурност и от парламентарния контрол през последните месеци. Според него властите са имали интерес посещението на Буданов да остане в тайна.

Депутатът отново разкритикува и приетите от Министерския съвет промени в структурата на ДАНС. Според него преструктурирането предвижда регионалните звена да бъдат обединени в пет по-големи структури, към които останалите ще бъдат подчинени.

Атанасов определи промените като опит за централизиране на контрола и заяви, че според него те могат да доведат до отстраняване на неудобни служители, особено в направленията, свързани с икономиката и енергетиката.

Особено критичен той беше към промяната в звеното, което отговаря за Русия. По думите му то се понижава от самостоятелна дирекция до отдел, което поражда въпроси на фона на годишния доклад на правителството, определящ дейността на руската агентура в България като основна заплаха за националната сигурност.

Според него това е публичен знак за „навеждане към Русия“ от страна на правителството.

В заключение той подчерта, че войната в Украйна представлява основната заплаха за българската национална сигурност.