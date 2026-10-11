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Отличията от 11-и клас вече ще важат при кандидатстване в университет

Отличията от 11-и клас вече ще важат при кандидатстване в университет
БТА

Лауреати от олимпиади и носители на медали от големи спортни първенства ще могат да използват постиженията си още от 11-и клас при приема във висшите училища

Отличията, спечелени в 11-и клас, вече ще могат да бъдат вземани предвид при кандидатстване в държавните висши училища. Досега се признаваха само постиженията от 12-и клас.

Промяната е предвидена в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България и може да влезе в сила още от следващата година.

Тя ще важи за лауреати на национални и международни олимпиади и състезания, както и за носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства.

До момента наредбата позволяваше подобни отличия да се признават при балообразуването и класирането само ако са получени в годината на завършване на средно образование.

След промяната текстът се синхронизира със Закона за висшето образование.

За лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които съответстват на предмета на олимпиадата.

Сред учениците, които ще могат да се възползват от това, е Денислава Василева, лауреат на националната олимпиада по гражданско образование.

"Засега една от специалностите е Културология в СУ, където мога да вляза без приемен изпит, а с лауреатското звание. Винаги съм искала да остана в България", разказва тя.

Сребърният медалист от олимпиада по химия Стоян Милев също вижда промяната като възможност повече отличени ученици да обмислят обучение у нас.

"Тази възможност в България за отличието ми ми дава сигурност, че мога да си остана и тук", казва той.

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев обясни, че до промяната се е стигнало и след жалби от родители.

"Това е една трайна тенденция, с която ние се опитваме да привличаме този тип млади хора да продължат своето висше образование в България", заяви министърът.

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