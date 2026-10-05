Русия извърши масирана атака по Одеска област

Русия е извършила масирана атака срещу индустриална и пристанищна инфраструктура в Одеска област тази сутрин, съобщи в Telegram председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

По думите му атаката е предизвикала мащабни пожари и силно задимяване. Заради ситуацията специалисти по радиационна, химическа и биологична защита към Държавната служба за извънредни ситуации са извършили проверка на района.

Резултатите от измерванията не са показали наличие на опасни вещества, посочи Кипер.

Всички пожари вече са потушени, а по информация на областния управител няма пострадали. Съответните служби продължават работа по отстраняването на последствията от атаката.

Одеска област е дом на над 150 000 българи и е третата по численост общност в региона според последното официално преброяване в Украйна. В самата Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-много българи са концентрирани в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.