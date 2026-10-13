Цончо Ганев: Войната е в задния ни двор

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев коментира атаките срещу кораби в Черно море, като заяви, че според него България отдавна е участник във войната.

Според депутата доставките на оръжие за Украйна, санкциите срещу Русия и финансовата помощ означават, че страната ни е активен участник във войната още от първия ден. По думите му заради тази политика войната вече е „в задния ни двор“, предава novini.bg.

Ганев, който говори пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, настоя България да спре доставките на оръжие, да денонсира договора, подписан от Гюров, и да прекрати участието си в международните договори за подпомагане на Украйна. Той поиска и незабавно прекратяване на издръжката на украинските граждани, които определи като туристи, живеещи за сметка на българските данъкоплатци.

Ганев също така обвини управляващите, че са попречили обществото да получи отговори за помилването на Огнян Атанасов. Той коментира проваленото поради липса на кворум извънредно заседание, на което бе предвидено изслушване по случая.