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Константин Вълков: Утре ще бъде денят за размисъл на демократичната общност

Константин Вълков: Утре ще бъде денят за размисъл на демократичната общност
БТА

Журналистът отбеляза още, че свободата и демокрацията очевидно не успяват да вдъхновят хората да отидат до урните

Журналистът Константин Вълков коментира първите резултати от екзитполовете на балотажа на президентските избори. Той изрази надежда, че не всичко, което Илияна Йотова казва, ще се сбъдне.

Според Вълков част от българите смятат, че наказват някого, като отказват да гласуват. По думите му тепърва ще стане ясно дали предизборният дебат е оказал влияние върху резултатите.

Журналистът отбеляза още, че свободата и демокрацията очевидно не успяват да вдъхновят хората да отидат до урните. Според него за демократичната общност денят за размисъл ще бъде утре, но тогава вече ще е твърде късно.

Припомняме, че журналистът Константин Вълков е сред членовете на инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Андрей Гюров за президент.

По данни на агенция "Алфа Рисърч" - двойката Илияна Йотова- Кирил Вълчев печели с 52.5% срещу 43.4% за Андрей Гюров- Георги Кандев.

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. 

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

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