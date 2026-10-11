На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

ЦСКА 1948 приема ЦСКА в един от най-интересните двубои от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Витоша“ в Бистрица започва в 20:00 часа.

Мачът ще бъде официален дебют за Маркус Гиздол начело на „червените“. Германският специалист пое отбора след раздялата с Христо Янев и започва престоя си с директен сблъсък между два тима от челото. ЦСКА заема второто място във временното класиране с 24 точки. ЦСКА 1948 е само на две точки зад своя съперник и при победа може да го изпревари.

Срещата започна с равностойна игра и атаки и за двата отбора.

Първата добра възможност за домакините дой още в 5-тата минута, но Елиас Франко не успя да отправи изстрел.

В следващите минути последва лек натиск от ЦСКА, който обаче не доведе до нещо по-сериозно. Ебонг стреля от границата на наказателното поле, но ударът му мина далеч над вратата.

Йоанис Питас успя да отбележи след отразена от вратаря топка, но реферът отсъди засада.

В 14-тата минута Жул Муйер отправи удар срещу вратата на Лапоухов, но той беше не точен. Секунди след това същото се случи и пред противниковата врата.

Две минути по-късно Жордао отправи изстрел от голяма дистанция, който обаче попадна точно в ръцете на Божев.

След центриране от корнер топката попадна на главата на Бруно Жордао, а той я насочи по най-добрия начин във вратата и откри резултата.

До 26-тата минута ЦСКА продължи да владее топката повече.

Първият жълт карон в мача дойде за Ектор Куеяр.

В 28-та минута Йоанис Питас получи топката в наказателното поле и направи резултата 0:2.

Жоел Цварц отправи удар, който беше отразен от вратаря на ЦСКА 1948, но топката попадна при Стефано Сенси, който се разписа, но голът бе отменен от ВАР за засада.

До 40-тата минута на срещата играта предимно се развиваше в половината на домакините.

След центриране на Елиас Франко се наложи Анжело Мартино да изчисти топката, а след това ЦСКА 1948 олучи пряк свободен удар, който не доведе до нищо.

След 2 минути добавено време съдията даде край на първото полувреме.

Второто полувреме започна с по една смяна и за двата отбора. За ЦСКА 1948 играта напусна Мамаду Диалом, а за ЦСКА Анжело Мартино. На техните места съответно се появиха Атанас Илиев и Андрей Йорданов.

Малко след началото съдията показа още един жълт картон за играч на ЦСКА 1948. Този път той беше за Гривич.

В 51-та минута Макс Ебонг опита изстрел от движение, но той беше слаб и Божев се справи лесно.

След изпълнение на корнер Елиас Франко успя да насочи топката с глава и направи резултата 1:2.

Непосредствено след гола вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов получи официално предупреждение.

В 62-та минута на срещата, след остро влизане срещу Пастор, голмайсторът на домакините получи жълт картон.

Жул Мейер отправи изстрел, който обаче Факундо Родригес успя да отклони в корнер. След изпълнението на ъгловия удар, Атанас Илиев се разписа, за да изравни резултата.

Стефано Сенси получи жълт картон малко след подновяването на играта.

Гиздол извърши двойна смяна, заменяйки Цварц и Питас с Иту и Годой.

Теодор Иванов също получи жълт картон.

Младенов също извърши смяна като замени Лаша Двали с украинеца Данило Терасенко.

След агресивно влизане в краката на Георги Русев, Бруно Жордао получи официално предупреждение от главния арбитър.

До 80-тата минута темпото на играта се забави и топката беше предимно в центъра.

Терасенко отправи пас по земя към Атанас Илиев, който я насочи към врата на Лапоухов. Беларуският национал обаче успя да направи фамозно спасяване.

Минути преди края на редовното време Гиздол замени Макс Ебонг с Джеймс Ето'о.

Жордао отправи изстрел от дистанция, който беше неспасяем за Божев и направи резултата 2:3 в самия край на срещата.

Минути по-късно Стефано Сенси получи втори жълт картон и бе изгонен от терена.

След 3 минути добавено време срещата приключи.

ЦСКА 1948 - ЦСКА 2:3

ЦСКА 1948: 31. Алекс Божев, 96. Драган Гривич, 4. Андре Хофман, 3. Лаша Двали (К), 6. Емерсон Барбоса, 33. Ектор Куеяр, 8. Моатаз Земземи, 11. Георги Русев, 30. Жул Мейер, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало

Резерви: 1. Петър Маринов, 9. Атанас Илиев, 10. Борислав Цонев, 71. Данило Терасенко, 14. Калоян Стрински, 70. Костадин Илиев, 34. Петър Витанов, 23. Флориан Кребс, 7. Бернардо Коуто

Треньор: Огнян Младенов

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао (К), 8. Стефано Сенси, 38. Лео Перейра, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 4. Диниш Алмейда, 9. Леандро Годой, 11. Мохамед Брахими, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 37. Бари Котър, 67. Каталин Иту, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о

Треньор: Маркус Гиздол