Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на това, което той описа като „енергийно прекратяване на огъня“. В публикация в социалните мрежи Тръмп посочи, че енергийното примирие влиза в сила незабавно, но не даде повече подробности. Ръководителят на Белия дом написа дословно следното: „В сила от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!“ Това, което вероятно американският президент има предвид, е съгласие на двете страни да преустановят взаимните удари по енергийната си инфраструктура, пояснява Таралеж.

Украинският държавен глава Володимир Зеленски обяви, че няма представа за постигнато „енергийно примирие“ между Киев и Москва, което по-рано беше оповестено от американския президент Доналд Тръмп. „Обявеното прекратяване на огъня е новина за мен. Ако руснаците са съгласни на енергийно примирие, и Украйна е съгласна. Ако Тръмп е договорил това с Путин, моля, кажете ни кога влиза в сила примирието - ние сме готови и ще го приемем“, категоричен бе Зеленски пред „Аксиос“.

Ескалация на напрежението в Близкия изток и вълна от международни реакции белязаха днешния ден след смъртоносните въздушни удари срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, които отнеха живота на 12 души и раниха над 300 граждани. Инцидентът, който се определя като най-тежката атака на територията на кралството от десетилетие насам, отприщи геополитически маневри, остри осъдителни позиции от световните сили, както и спешни мерки за сигурност от страна на саудитските власти.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит през 2016 г., предава Ройтерс. Бърнам е първият британски министър-председател, който открито казва, че има доказателства за руска намеса в референдума преди десетилетие. „Зададох въпроса, идвайки на „Даунинг Стрийт“, имало ли е намеса в референдума през 2016 г. от страна на Русия? И получих ясен отговор, че да, имало е“, каза Бърнам в интервю за подкаста The Rest Is Politics.

Индийски гражданин почина днес от сериозните си наранявания след поредния въздушен удар, предприет от йеменските бунтовници хути срещу международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд, информира Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение от посолството на Индия в кралството.

Полските служби за сигурност неутрализираха непосредствена заплаха срещу премиера Доналд Туск, след като арестуваха мъж, планирал покушение срещу него. Информацията за успешното задържане бе съобщена от министъра на вътрешните работи Марчин Кервински, като пред АП той уточни, че на този етап няма да бъдат разкривани подробности за самоличността на заловения или за естеството на планирания атентат.

Иран е изстрелял множество балистични ракети от провинциите Техеран и Алборз в пробен тест, съобщават световните агенции. В същото време западни анализатори предупреждават, че страната е запазила своите заводи за ракети и дронове въпреки продължилите месеци американски и израелски бомбардировки.