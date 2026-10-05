Арестуваха двама, качили се на 50-метров кран в София

Двама търсачи на силни усещания бяха арестувани, защото се качили на 50-метров строителен кран на строеж в столичния квартал „Овча купел“, съобщи bTV.

Случаят е на бул. „Президент Линкълн“, в района на ул. „Анастасия Димитрова“, сигнализирал свидетел, който чул викове и преминал покрай мястото.

Той ги видял вече на около 50 метра височина. На място са пристигнали полиция и пожарна, като двамата първоначално са отказвали да слязат от крана.

По информация на МВР в крайна сметка слезли от крана и били арестувани. Те обяснили пред полицията, че са се качили на съоръжението, за да се наслаждават на гледката от високо.

По първоначална информация двамата са млади мъже, като поне единият от тях не е непълнолетен.