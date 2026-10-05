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Шофьор кара в насрещното на АМ „Европа“

Шофьор кара в насрещното на АМ „Европа“

На водача е наложена глоба в размер на 500 евро

Шофьор е бил заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала „Европа“. Той е бил установен и санкциониран часове след подаването на сигнал, съобщиха от СДВР.

Видеото с опаснотото нарушение е изпратено до органите на реда.

След получаването на сигнала служители на сектор „Пътна полиция“ предприели незабавни действия и установили водача.

За опасната маневра на шофьора е наложена глоба в размер на 500 евро, а свидетелството му за управление е отнето за срок от три месеца.

От МВР посочват, че случаят показва значението на гражданските сигнали за установяването на нарушения на пътя.

От полицията отново призовават водачите да бъдат отговорни и гражданите да подават сигнали, когато станат свидетели на опасно поведение зад волана.

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