Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ се завърна след 10-месечна мисия
Завръщането на самолетоносача става на фона на застой във войната в Иран
След 10-месечна мисия американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ се завърна в Сан Диего, Калифорния, предава CNN.
По време на рекордно дългото плаване са регистрирани осем опита за самоубийство сред американски моряци.
Ударната група на самолетоносача е потопила над 64 ирански военни кораба, унищожила е 21 противокорабни крилати ракети и е извършила близо 3700 бойни полета.
Изразходваните боеприпаси са на стойност над 1,37 млн. долара.
Завръщането на самолетоносача става на фона на застой във войната в Иран. Конфликтът разтърси световните енергийни пазари и се превърна в политическа тежест за Тръмп и съпартийците му републиканци преди междинните избори през ноември.