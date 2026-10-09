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Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ се завърна след 10-месечна мисия

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ се завърна след 10-месечна мисия
AP/БТА

Завръщането на самолетоносача става на фона на застой във войната в Иран

След 10-месечна мисия американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ се завърна в Сан Диего, Калифорния, предава CNN.

По време на рекордно дългото плаване са регистрирани осем опита за самоубийство сред американски моряци.

Ударната група на самолетоносача е потопила над 64 ирански военни кораба, унищожила е 21 противокорабни крилати ракети и е извършила близо 3700 бойни полета. 

Изразходваните боеприпаси са на стойност над 1,37 млн. долара.

Завръщането на самолетоносача става на фона на застой във войната в Иран. Конфликтът разтърси световните енергийни пазари и се превърна в политическа тежест за Тръмп и съпартийците му републиканци преди междинните избори през ноември.

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