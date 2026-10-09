Протести в Ню Йорк, след като имиграционни агенти простреляха мъж в Ню Йорк

Инцидентът, при който са пострадали и двама агенти, предизвика протести и призив от кмета Зоран Мамдани за незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града.

28-годишен мъж от Доминиканската република е бил прострелян при операция в Ню Йорк, предават световните агенции.

Това е първият подобен случай в Ню Йорк от началото на операцията срещу имигрантите, предприета от американския президент Доналд Тръмп.

Според Министерството на вътрешната сигурност простреляният мъж е имал връзки с престъпна групировка и много криминални прояви.

Той и двамата пострадали агенти са приети в болница.

След инцидента протестиращи се събраха на улиците на Ню Йорк, за да изразят недоволството си от действията на агентите. Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавното им изтегляне.