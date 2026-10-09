Новини
Търси
Подкаст
Общество

София расте, докато населението в останалата част на страната се топи

София расте, докато населението в останалата част на страната се топи

Столицата привлича хора, докато непосредствено заобикалящата я територия се обезлюдява

ЕС отчита най-голяма регионална разлика в темповете на увеличаване и намаляване на населението – столицата и околният регион се разминават с 5 процентни пункта годишно.

Докато населението на страната намалява средно с 0,9% годишно между 2014 и 2024 г., столицата София се откроява като един от регионите, в които населението се увеличава. 

Разликата спрямо заобикалящия София регион достига 5 процентни пункта в средногодишните темпове на промяна – най-големият вътрешнорегионален контраст, отчетен от Евростат за България.

България се очертава като страна с два противоположни демографски процеса. В столицата се концентрира населението, икономическа активност, образование и работни места, докато значителна част от останалата територия продължава да губи жители. 

Контрастът е особено силен, когато се погледне цялата страна. За периода 2014–2024 г. България е държавата от ЕС с най-голям средногодишен спад на населението – 0,9%.

На равнище ЕС населението се е увеличавало средно с 0,2% годишно. В девет държави от ЕС е отчетено намаление, но никъде то не е толкова голямо колкото в България.

Данните показват силно преразпределение на населението вътре в самата столична зона. Между 1 януари 2014 и 1 януари 2025 г. населението на регион София, който обгражда столицата, е намаляло с 37,2% – най-сериозният спад сред всички региони в ЕС за този период с над 20% намаление. Видин е вторият най-засегнат български регион, със спад от 24,4%, а Смолян отчита намаление от 21,1%.

Така демографската карта на България се разминава с картата на административните граници. Столицата привлича население, докато непосредствено заобикалящата я територия се обезлюдява.

Подобен модел не е изключение в Европа. Най-бързият ръст на населението често се наблюдава в столични региони или в територии около тях –Дъблин, Виена, Копенхаген, Хелзинки, Варшава, Букурещ, Рига и София.

Разликите между България и други европейски държави обаче са особено отчетливи. В Румъния например регионът Илфов, който обгражда Букурещ, има средногодишен темп на нарастване с 5,0 процентни пункта над този в Караш-Северин. Във Франция разликата между най-бързо и най-бавно растящия регион достига 4,3 пункта, а в Полша – 3,1 пункта. България, Румъния, Франция и Полша са държавите с най-широки вътрешнорегионални различия в темповете на промяна на населението.

Паралелно с това се задълбочава застаряването на населението. В ЕС делът на зависимото население – хората под 20 и над 65 години спрямо населението в трудоспособна възраст – се е увеличил от 63,4% през 2005 г. до 71,6% през 2025 г. Делът на населението на възраст 20–64 години вече е 58,3%. В селските райони и периферните територии тенденцията е още по-видима, тъй като младите хора се преместват към големите градове или напускат страните си заради образование и работа.

България е сред най-силно засегнатите държави и по отношение на естествения прираст. За периода 2014–2024 г. всички български региони са с отрицателен естествен прираст. На равнище ЕС отрицателна естествена промяна е отчетена в 963 от 1165 региона, или 82,7% от всички региони с налични данни.

Данните очертават не просто намаляване на населението, а все по-силна териториална концентрация на хората. В българския случай това означава едновременно свиване на населението в национален мащаб и концентриране на човешки ресурс в столицата. Демографската криза следователно не се разпределя равномерно върху картата – тя променя самата география на България.

Още по темата

Евростат: 16,9% от населението на ЕС живее в пренаселени жилища – при албанците делът е шокиращите 57,1%

Евростат: 16,9% от населението на ЕС живее в пренаселени жилища – при албанците делът е шокиращите 57,1%

Населението на България е било 6 423 207 души към 31 декември 2025 г.

Населението на България е било 6 423 207 души към 31 декември 2025 г.

Според НСИ: 6,4 млн. е населението на България към края на 2024 г.

Според НСИ: 6,4 млн. е населението на България към края на 2024 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Водещи

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 5 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 10 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 25 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 27 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 35 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 38 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 48 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 55 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час