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Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

На откриването ще участват Ердоган и Марта Кос

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростната жп линия от Истанбул до българската граница. В церемонията по откриването ще участват турският президент Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

153-километровият железопътен участък от турския град Черкезкьой до граничния пункт Капъкуле на българската граница е част от изгражданата високоскоростна линия за пътнически и товарни превози между Халкалъ (Истанбул) и Капъкуле (Одрин), отбелязва Анадолската агенция. 

Строежът на линията започна през 2019 г. и се извършва със съвместно финансиране от Турция и ЕС. 

Турският министър на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралоглу съобщи, че новият участък ще бъде пуснат в експлоатация на церемония, която ще се състои на жп гара Бабаески, окръг Къркларели.

Проектът Халкалъ–Капъкуле е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на ЕС за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ, се посочва в прессъобщение на Европейската комисия.

Времето за пътуване на пътническите влакове по линията Халкалъ–Капъкуле след окончателното ѝ завършване ще бъде намалено от 4 часа на 1,5 часа, а на товарните превози – от 8,5 на 3,5 часа. Проектът предвижда влаковете да могат да развиват скорост около 200 км/ч.

Бабаески, където ще се състои церемонията по откриването на новия участък Черкезкьой–Капъкуле, е една от осемте гари (наред с Халкалъ, Ъспартакуле, Черкезкьой, Бююккъраштъран, Люлебургаз, Одрин център и Капъкуле) по високоскоростната линия. 

Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на град Одрин, съобщават от валийството в Одрин. Новата гара, чийто строеж продължи осем месеца, бе изградена на мястото на старата.

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